Жители Тюмени несут цветы к мемориалу на Цветном бульваре в память о погибших от теракта в Подмосковье

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Жители Тюмени несут цветы к мемориалу на Цветном бульваре, чтобы почтить память погибших от теракта в Подмосковье. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"Это трагедия, которая касается не только семей погибших, но и всех россиян. Поэтому мы все скорбим. Выражаем свои соболезнования. То, что произошло, отражается в сердцах каждого россиянина", - сказала тюменка Лариса Романова.

Роман Сунчелеев ранее был в "Крокус Сити Холле", новость о трагедии его потрясла. Молодой человек уверен, что сейчас нужно всем сплотиться и поддержать пострадавших и семьи погибших: "Эти два дня нахожусь в каком-то вакууме, думая о том, что такое могло произойти со мной, моей семьей. Я думаю, сейчас лучшее время, чтобы сплотиться всем россиянам".

По последним данным, в результате теракта погибли 133 человека, в их числе дети. Врачи продолжают бороться за жизнь 103 пострадавших.