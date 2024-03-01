В России 24 марта объявили днем общенационального траура

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Общенациональный траур в связи с трагедией в "Крокус Сити Молле" объявлен в России 24 марта. Об этом сообщил в своем выступлении президент страны Владимир Путин.

Также он выразил соболезнования всем, кто потерял родных и близких, пообещав оказать им необходимую помощь.

"Следственные и правоохранительные органы сделают все, чтобы установить все детали теракта в "Крокусе". Мы установим и покараем каждого. Россия не раз проходила через тяжелейшие испытания, так будет и сейчас. Наш общий долг - быть в одном строю", - заявил глава государства.

Владимир Путин отметил, что все четверо непосредственных исполнителей теракта, все те, кто стрелял, убивал людей, найдены и задержаны. Всего задержано 11 человек. Федеральная служба безопасности России, правоохранительные органы работают над выявлением, вскрытием всей пособнической базы террористов.

Напомним, в пятницу вечером, 22 марта, террористы совершили атаку на "Крокус Сити Холл". По предварительным данным, погибло 115 человек, пострадавших более сотни. В Тюменской области жители собирались на траурные акции, чтобы почтить память погибших в результате теракта в Подмосковье.