Жители Викуловского района почтили память погибших в Подмосковье

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Память погибших при теракте в Подмосковье чтят жители Викуловского района. В Викулово провели траурный митинг у мемориала Славы, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"Боль за невинно погибших в Подмосковье не передать словами. Пусть цветы на граните станут символом сопереживания всем пострадавшим и их родственникам. Скорбим со всей страной", - сказала главный врач Викуловской районной больницы Ольга Сюткина.

К мемориалу она пришла как и многие жители России вместе со всей семьей.