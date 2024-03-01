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Жители Викуловского района почтили память погибших в Подмосковье

Общество, 14:40 24 марта 2024

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Память погибших при теракте в Подмосковье чтят жители Викуловского района. В Викулово провели траурный митинг у мемориала Славы, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"Боль за невинно погибших в Подмосковье не передать словами. Пусть цветы на граните станут символом сопереживания всем пострадавшим и их родственникам. Скорбим со всей страной", - сказала главный врач Викуловской районной больницы Ольга Сюткина.

К мемориалу она пришла как и многие жители России вместе со всей семьей.

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