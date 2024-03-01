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Одной из улиц Тюмени присвоили имя врача Александры Круткиной

Общество, 16:54 25 марта 2024

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Улица Александры Круткиной появилась в Тюмени в Новорощинском планировочном районе. Соответствующее решение принято на заседании комиссии по присвоению, изменению, аннулированию наименований элементов планировочной структуры и элементов улично-дорожной сети в границах Тюмени, сообщает городская администрация.

Александра Круткина – уроженка сельца Кинельского Архангельской волости Бугурусланского уезда Самарской губернии, фельдшер-акушер, врач-лечебник, врач-окулист. Награждена медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.", орденом Трудового Красного Знамени, нагрудным знаком "Отличник здравоохранения", ей присвоено почётное звание "Заслуженный врач РСФСР".

В Тюмени 1949 по 1956 год Александра Круткина была главврачом офтальмологического диспансера. Тогда учреждение называлось иначе – Тюменский областной трахоматозный диспансер.

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