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Депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий: тюменский филиал центра "ВОИН" - один из лучших в стране

Общество, 15:54 26 марта 2024

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Филиал центра "ВОИН" в Тюменской области — один из лучших в стране. Об этом рассказал председатель правления центра, депутат Государственной думы РФ Виктор Водолацкий.

Напомним, что Тюменская область вошла в число пилотных территорий, где в 2023 году был открыт филиал центра "ВОИН". По словам Виктора Водолацкого, в регионе создана уникальная система работы с молодёжью.

Руководитель центра добавил, что выпускники организации будут обучены тактической медицине, пройдут инженерную и огневую подготовку, научатся управлять БПЛА.

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