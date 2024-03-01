Ямальских школьников познакомили с Тобольском и Тюменью

| Фото: Агентство туризма и продвижения Тюменской области | Фото: Агентство туризма и продвижения Тюменской области

Ямальские школьники познакомились с Тобольском и Тюменью в рамках межрегионального проекта "Освоение Сибири". В старейших городах Сибири 48 ребят побывали с 28 по 30 марта.

Благодаря этому проекту ребята получили возможность узнать историю Сибири и увидеть ее природные богатства на территории региона, включая Ямал, Югру и юг Тюменской области. Участниками стали дети из многодетных и малообеспеченных семей, а также участников СВО из Нового Уренгоя, Тарко-Сале и Тазовского района.

28 марта школников ждали иммерсивный спектакль в тематическом парке "Тобол" и мастер-классы по народным промыслам в Тобольском кремле. 29 марта для них подготовили не менее насыщенную программу с посещением Музея семьи императора Николая II, музея "Дворец наместника" и Тюремного замка.

30 марта ребята прибыли в Тюмень. Они побывали на обзорной экскурсии "Тюмень – врата Сибири", прошли квест в музее "Усадьба Колокольниковых", прогулялись по пешеходной улице Дзержинского в компании потомственного мастера по деревянной резьбе Святослава Шитова. Он же провел для юных гостей города мастер-класс по изготовлению расписной игрушки.

С детьми по турмаршруту в Тюмень приехала педагог-психолог школы №5 Нового Уренгоя Анастасия Грозных. "В основном мы смотрим какие-то исторические места. Это очень важно, потому что дети не просто читают историю по учебнику, но и прикасаются к ней благодаря музеям, различным мастер-классам. Мне больше всего понравился дом семьи Романовых в Тобольске. Дети активно делились впечатлениями после посещения этого места. Это было очень интересно. Мы, действительно, будто попали в ту эпоху на короткое время", — поделилась она.

Школьница из Нового Уренгоя Мария Коломиец впечатлена путешествием по Когалыму, Тюмени и Тобольску. Ранее девочка была в областной столице, но видела город мельком. "Тюмень большая. Впечатляет, сколько здесь университетов, то, как город развивается. Впечатлила история основания Тюмени. Здесь мне запомнился дом Колокольниковых — купцы одни из первых начали завозить и продавать чай. Мы попробовали иван-чай. В вашем городе думают о сохранении здании прошлых веков. Люди в городе доброжелательны, часто улыбаются. Мастер-класс по созданию деревянной игрушки впал в душу. Было интересно послушать про традиции и значение символов", — рассказала школьница.

Отметим, до прибытия в Тобольск, 26 и 27 марта, юные ямальцы в рамках путешествия провели два дня в Югре. Они побывали в океанариуме, оранжерее, Русскинском музее природы и человека им. А. П. Ядрошникова, Музейно-выставочном центре Когалыма.

Межрегиональный проект "Освоение Сибири" инициирован в 2019 году Тюменской областной думой и губернаторами трех субъектов региона. Проект реализуется при государственной поддержке ХМАО, ЯНАО и юга Тюменской области в рамках развития взаимного туризма для детей из малоимущих и многодетных семей.

Инна Пахомова