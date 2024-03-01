Общественники Сорокинского района объединились, чтобы помочь на передовой
Общество, 10:04 31 марта 2024
| Фото: информационный центр правительства Тюменской области
Представители трех общественных организаций Сорокинского района объединились, чтобы помочь участникам спецоперации. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
Вклад в общее дело вносят отделение Союза женщин России, комитет семей воинов Отечества и Совет ветеранов.
Все больше жителей стремятся оказать посильную помощь участникам специальной военной операции: вяжут для солдат носки и пояса, льют окопные свечи, собирают гуманитарные наборы, отправляют письма поддержки.