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Общественники Сорокинского района объединились, чтобы помочь на передовой

Общество, 10:04 31 марта 2024

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Представители трех общественных организаций Сорокинского района объединились, чтобы помочь участникам спецоперации. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Вклад в общее дело вносят отделение Союза женщин России, комитет семей воинов Отечества и Совет ветеранов.

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Все больше жителей стремятся оказать посильную помощь участникам специальной военной операции: вяжут для солдат носки и пояса, льют окопные свечи, собирают гуманитарные наборы, отправляют письма поддержки.

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# СВО , Сорокинский район

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