Гараничев завершил карьеру победой на Чемпионате России в "Жемчужине Сибири"

| Фото: Telegram-канал губернатора Тюменской области Александра Моора | Фото: Telegram-канал губернатора Тюменской области Александра Моора

Тюменский спортсмен Евгений Гараничев завершил карьеру победой в мужской эстафете на Чемпионате России по биатлону в центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" 31 марта.

"Спасибо большое за эмоции, которые ты подарил нам сегодня. Спасибо за все, что ты сделал для тюменского, российского и мирового спорта", - написал в своем Telegram-канале губернатор Тюменской области Александр Моор.

В зоне фудкорта в "Жемчужине Сибири" были установлены баннеры, на которых зрители оставляли пожелания призеру Олимпийских игр в Сочи Евгению Гараничеву.

Полпред президента в УФО Владимир Якушев поблагодарил Евгения Гараничева за вклад в спорт.

"Настала грустная минута расставания, когда мы провожаем Евгения из большого спорта. 16 лет он дарил нам великолепные эмоции и чувства. В победные моменты мы радовались за него. В минуты, когда что-то не получалось, огорчались вместе с ним. Но что было принципиально важно, на каждую гонку, на которую выходил Евгений, мы всегда ждали от него победы. И в этом он был прекрасен и непредсказуем. Давайте скажем ему огромное спасибо!", - сказал Владимир Якушев.

На чемпионате России, который проходил в Тюмени, Евгений Гараничев завоевал две золотые медали - в синг-миксте с Викторией Сливко и мужской эстафете.

"А ещё Женя - настоящий патриот, надёжный товарищ, хороший человек и семьянин. Начинается новый этап в твоей жизни. Я просто уверен, что он будет таким же хорошим, счастливым и красочным. Потому что у таких людей по-другому просто не может быть", - резюмировал полпред.

Евгений Гараничев с 2008 года выступал за команду Тюменской области. Является бронзовым призёром Олимпийских игр, победителем этапов Кубка Мира, чемпионата Европы.