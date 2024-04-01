Грачи, скворцы и серые цапли прилетели в Тюменскую область для создания семей

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Грачи, скворцы и серые цапли прилетели в Тюменскую область для гнездования и выведения потомства. Перелетных птиц можно наблюдать как на окраинах населенных пунктов, так и в парках, скверах города.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила аспирант института биологии ТюмГУ, орнитолог Полина Показаньева в Международный день птиц, 1 апреля.

"К 1 апреля в Тюменскую область прилетело немало перелетных птиц. 15 марта замечены первые грачи, они искали строительный материал для своих гнезд. Также в марте стайку скворцов увидели возле Ялуторовска. Серые цапли прилетели в Казанский район. Птицы стали строить гнезда. Обновляют их. Это можно увидеть на примере сорок и ворон. Последние активно каркают, привлекая самок на гнездование. Возле ТЦ "Рентал" есть дерево, где сороки строят гнезда, я сегодня ехала и видела, как они носят веточки, палочки для гнезда", - рассказала Полина.

Тюменский орнитолог считает, что если чаще выходить гулять в парки, то можно отметить изменения не только в том, насколько продуктивно строят птицы гнезда, но и послушать их зазывное пение. Поведенческая активность птиц меняется, становится активней в сторону брачного поведения, заметила эксперт.

пение скворцов

Весной видовой состав птиц региона меняется. Птицы-мигранты возвращаются в Сибирь для создания семей.

За последние два-три года на юге Тюменской области не раз наблюдали редких для края пернатых.

"На юг Тюменской области регулярно залетают редкие птицы, которые занесены в Красную книгу РФ, Тюменской области. На протяжении двух лет на территории региона видели розового фламинго. В окрестностях Тюмени регистрировали аиста в 2023 году. Они у нас не гнездятся. По югу области замечают редких видов чаек", - уточнила аспирант института биологии ТюмГУ.

Появление таких птиц орнитологи связывают с изменениями климата и благоприятными природными и погодными условиями.

Анжела Лебедева