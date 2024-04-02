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27 призывных комиссий начали работу в Тюменской области

Общество, 10:47 02 апреля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

27 призывных комиссий начали работу в муниципалитетах Тюменской области в рамках призыва, стартовавшего по всей России 1 апреля в соответствии с указом президента Российской Федерации.

Об этом в ходе пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" сообщил военный комиссар региона полковник Сергей Чирков 2 апреля. По его словам, отправка молодого пополнения в войска со сборного пункта Тюменской области планируется с 15 апреля.

Большинство призывников будут направлены в учебные соединения и воинские части, где освоят современную военную технику, получат воинскую учётную специальность, после чего продолжат службу в соответствии с полученной воинской подготовкой.

Всего на военную службу в ряды Вооружённых сил Российской Федерации поступит 1 тыс. 800 жителей Тюменской области. Около 20 призывников будут направлены для прохождения военной службы в Президентский полк.

"Наиболее талантливые, получившие высшее профессиональное образование, пополнят научные роты, где они смогут заниматься научной исследовательской работой", - рассказал Сергей Чирков

Военный комиссар подчеркнул, что в соответствии с вступившим с 1 января 2024 года изменениями в законе о воинской обязанности, военнослужащих, призванных в ходе весенней кампании, не будут привлекать к участию в специальной военной операции.

"Для участия в специальной военной операции направляются только военнослужащие по контракту и добровольцы", - добавил Сергей Чирков.

Николай Ступников

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# весенний призыв , военкомат

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