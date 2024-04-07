Рекомендации по посеву огурцов на рассаду дала тюменский садовод

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сеять огурцы на рассаду для неотапливаемых теплиц рекомендуется в первую декаду апреля. Как сделать это правильно, советуют опытные дачники.

Землю предварительно поливают отстоянной водой комнатной температуры. В каждый горшочек сажают по два-три семечка на глубину 1,5-2 см. Далее засыпают их влажной землей.

После посева землю не поливают. Есть вероятность, что семена уйдут глубоко и не прорастут. Горшки необходимо закрыть пленкой и поставить в теплое место.

Чтобы рассада огурцов не вытягивалась, а была крепкой, можно полить ее "Атлетом", пишет КП-Тюмень.