Глава Минстроя России приедет в Тюменскую область

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Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин посетит Тюменскую область. По поручению президента России Владимира Путина он вылетел в Оренбургскую область, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области со ссылкой на Минстрой.

"Сейчас важно объективно оценить реальную ситуацию и организовать оперативную работу, в первую очередь по восстановлению жилья и жизненно важной инфраструктуры", - подчеркнул Ирек Файзуллин.

Ключевые задачи — анализ и оценка ситуации на месте, в том числе для принятия необходимых оперативных решений и формирования плана дальнейших действий.

Также глава Минстроя посетит и Курганскую область.