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В Заводоуковском округе на случай паводка формируют запасы ГСМ, продуктов, лекарств

Общество, 13:41 10 апреля 2024

t.me/KasenovaSA | Фото: t.me/KasenovaSA

Необходимые запасы ГСМ, продуктов, лекарственных средств формируют в населенных пунктах Заводоуковского городского округа Тюменской области. Вопросы подготовки к паводку обсудили на заседании оперативной группы с руководителями всех сфер жизнеобеспечения, написала в своих аккаунтах в соцсетях глава муниципального образования Светлана Касенова.

"Мы внимательно следим за ситуацией у наших соседей, учитываем все аспекты обеспечения безопасности населения и минимизации последствий паводка. В нашем округе при критическом подъеме уровня воды в реке Тобол возможно подтопление отдельных домовладений в Новолыбаево, Гилево, Пономарева, Сунгурово, Комарово. В настоящее время ситуация стабильная", - сказала Касенова.

В округе организовали девять пунктов временного размещения людей. Гидротехнические сооружения, материально-технические средства подготовлены. Возможные места перемещения сельхозживотных с предприятий и личных подсобных хозяйств утверждены, осуществляют подворовые обходы населения в местах возможных подтоплений.

"Повторюсь, на сегодня ситуация стабильная. Информирование населения, в случае необходимости, будет идти с помощью систем оповещения, смс-уведомлений, посредством социальных сетей и мессенджеров", - добавила глава Заводоуковского городского округа.

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# весеннее половодье , Заводоуковский городской округ , паводок

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