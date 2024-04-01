В Заводоуковском округе на случай паводка формируют запасы ГСМ, продуктов, лекарств

| Фото: t.me/KasenovaSA | Фото: t.me/KasenovaSA

Необходимые запасы ГСМ, продуктов, лекарственных средств формируют в населенных пунктах Заводоуковского городского округа Тюменской области. Вопросы подготовки к паводку обсудили на заседании оперативной группы с руководителями всех сфер жизнеобеспечения, написала в своих аккаунтах в соцсетях глава муниципального образования Светлана Касенова.

"Мы внимательно следим за ситуацией у наших соседей, учитываем все аспекты обеспечения безопасности населения и минимизации последствий паводка. В нашем округе при критическом подъеме уровня воды в реке Тобол возможно подтопление отдельных домовладений в Новолыбаево, Гилево, Пономарева, Сунгурово, Комарово. В настоящее время ситуация стабильная", - сказала Касенова.

В округе организовали девять пунктов временного размещения людей. Гидротехнические сооружения, материально-технические средства подготовлены. Возможные места перемещения сельхозживотных с предприятий и личных подсобных хозяйств утверждены, осуществляют подворовые обходы населения в местах возможных подтоплений.

"Повторюсь, на сегодня ситуация стабильная. Информирование населения, в случае необходимости, будет идти с помощью систем оповещения, смс-уведомлений, посредством социальных сетей и мессенджеров", - добавила глава Заводоуковского городского округа.