Память узников фашистских концлагерей почтили в сквере Победы в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Патриотическая акция, приуроченная к Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей, состоялась в сквере Победы в Тюмени 11 апреля. Участники возложили гвоздики к памятному знаку.

Сквер Победы не случайно выбрали площадкой для проведения памятного мероприятия. В этом месте есть аллея, заложенная бывшими узниками фашистких концлагерей. На митинге памяти присутствовали ветераны Тюменской областной общественной организации бывших узников фашистских концлагерей, местные жители.

Рядом со сквером Победы находятся два корпуса школы № 70, в которой большое внимание уделяется системной работе по военно-патриотическому воспитанию. На базе учебного заведения работает музей, который занимает первое место в регионе, действует военно-патриотический центр. На митинге можно было увидеть и учащихся этой школы.

"Мы отмечаем все дни воинской славы, все праздники, которые говорят о доблести русских воинов. Сюда всегда приходят ветераны, жители микрорайона, дети. Считаю, что такие события необходимо проводить. У детей должно быть чувство памяти. Главное, чтобы никогда не повторился тот ужас, который пережили люди", — рассказала Народный учитель России, директор школы № 70 Лидия Русакова.

Сопредседатель общероссийского движения "Бессмертный полк России" Геннадий Иванов предложил преобразовать пространство сквера.

"Аллея у нас есть, но она пустая, сами видите. Здесь должны быть установлены стенды с фотографиями, датами. На них может содержатся информация о том, сколько узников погибло в концентрационных лагерях", — сказал он.

Через лагеря смерти прошли 20 млн человек из 30 стран мира. Около 12 млн погибли, каждый пятый узник был ребенком. На сегодяншний день в Тюменской области проживают 70 бывших малолетних заключенных концентрационных лагерей.

Инна Пахомова, Александр Лабыкин