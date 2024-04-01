В Тюменской области стартовала Всероссийская акция "Красная гвоздика"

| Фото: Дмитрий Соколов, департамент спорта ТО | Фото: Дмитрий Соколов, департамент спорта ТО

Тюменские волонтеры Победы присоединились к старту акции "Красная гвоздика" 10 апреля. Добровольцы региона участвуют в ней в шестой раз и за это время собрали более 93 млн рублей для помощи ветеранам, сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

"Красная гвоздика" – памятный символ нашей общей помощи ветеранам Великой Отечественной войны и иных боевых действий. Любой желающий может помочь героям не только словом, но и делом", - пояснили организаторы акции – благотворительный фонд "Память поколений".