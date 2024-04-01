  • 13 апреля 202413.04.2024суббота
  • USD93,4419
    EUR99,7264
  • В Тюмени 6..8 С 2 м/с ветер юго-западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Владимир Якушев: есть время подготовиться и минимизировать последствия паводка

Общество, 20:03 12 апреля 2024

телеграм-канал полпреда президента РФ в УФО Владимира Якушева | Фото: телеграм-канал полпреда президента РФ в УФО Владимира Якушева

Еще есть время, чтобы подготовиться самым тщательным образом и минимизировать отрицательные последствия паводка. Один из главных вопросов — подготовка защитных сооружений. Тюменская и Курганская области по этому направлению делают максимум того, что могут сделать.

Такое мнение высказал полпред президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев на совещании по предупреждению последствий паводка в Тюмени 12 апреля. В нем также приняли участие губернатор Тюменской области Александр Моор и министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин.

На совещании речь шла о готовности гидротехнических сооружений и работе по их укреплению, мерах по защите жилья, социальных объектов и инфраструктуры, в том числе федеральной автодороги Р–402.

"Никого не хочу успокаивать, но стихия есть стихия. Поэтому надо быть готовыми к тому, что если защитные сооружения не выдержат, то мы должны вовремя провести эвакуацию, помочь людям добраться до пунктов временного размещения. И, естественно, своевременно должно сработать оповещение. На этих вопросах мы сегодня сконцентрировали наши усилия", — отметил Владимир Якушев.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Владимир Якушев , паводок

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
22:22 12.04.2024Росавтодор круглосуточно контролирует обстановку на федеральных трассах Тюменской области
21:41 12.04.2024Карантин по бешенству животных отменили в с. Медведево Тюменской области
21:07 12.04.2024Александр Моор рассказал о работе по подготовке к паводку
20:41 12.04.2024Тюменцы в День космонавтики создали собственные планеты