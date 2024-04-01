Владимир Якушев: есть время подготовиться и минимизировать последствия паводка

| Фото: телеграм-канал полпреда президента РФ в УФО Владимира Якушева | Фото: телеграм-канал полпреда президента РФ в УФО Владимира Якушева

Еще есть время, чтобы подготовиться самым тщательным образом и минимизировать отрицательные последствия паводка. Один из главных вопросов — подготовка защитных сооружений. Тюменская и Курганская области по этому направлению делают максимум того, что могут сделать.

Такое мнение высказал полпред президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев на совещании по предупреждению последствий паводка в Тюмени 12 апреля. В нем также приняли участие губернатор Тюменской области Александр Моор и министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин.

На совещании речь шла о готовности гидротехнических сооружений и работе по их укреплению, мерах по защите жилья, социальных объектов и инфраструктуры, в том числе федеральной автодороги Р–402.

"Никого не хочу успокаивать, но стихия есть стихия. Поэтому надо быть готовыми к тому, что если защитные сооружения не выдержат, то мы должны вовремя провести эвакуацию, помочь людям добраться до пунктов временного размещения. И, естественно, своевременно должно сработать оповещение. На этих вопросах мы сегодня сконцентрировали наши усилия", — отметил Владимир Якушев.