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Жителей Тюменской области штрафуют за разведение костров

Общество, 18:51 15 апреля 2024

vk.com/vk_pso_32 | Фото: vk.com/vk_pso_32

Жителей Червишевского муниципального образования Тюменского района за разведение костров, сжигание сухой травы привлекли к административной ответственности. Нарущителей выявлили в ходе рейда, сообщает 32-й пожарно-спасательный отряд ГУ МЧС России по Тюменской области.

Инспекторы ОНД и ПР "Тюменский" проводят профилактические мероприятия с населением в период действия особого противопожарного режима. Они разъясняют гражданам правила пожарной безопасности, раздают памятки и рассказывают о запрете разведения костров, сжигания мусора и сухой травы, а также использования пиротехнических изделий в особый противопожарный режим.

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За нарушение этих правил предусмотрена административная ответственность по ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ. Для граждан-нарушителей сумма штрафа составляет от 10 до 20 тыс. рублей, для должностных лиц - от 30 до 60 тыс. рублей, для юридических лиц - от 400 до 800 тыс. рублей. В случае причинения крупного вреда предусмотрена уголовная ответственность.

В период прохождения пожароопасного сезона в 2023 году выявили 664 человека, виновных в нарушении обязательных требований пожарной безопасности, их привлекли к административной ответственности, назначили штрафов на сумму более 21 млн рублей.

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# пожароопасный сезон

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