В Упоровском районе объявили о начале эвакуации из-за подтопления

| Фото: из Telegram-канала главы Упоровского района Леонида Саукова | Фото: из Telegram-канала главы Упоровского района Леонида Саукова

О подготовке к эвакуации объявили в Упоровском районе. Решение принято 17 апреля на заседании районной комиссии по чрезвычайным ситуациям. Жителям населённых пунктов, чьи дома попадают в зону вероятного подтопления, рекомендовали собрать документы и необходимые вещи.

"Несмотря на все принятые меры в реке Тобол ожидается предельно высокий подъем воды. По официальному прогнозу Росгидромета максимальный ожидаемый уровень разлива реки по отметке гидропоста города Ялуторовска может составить 930 сантиметров, а это значительно ниже по течению отметки гидропостов Упоровского района", - пояснил глава района Леонид Сауково в своем Telegram-канале.

Он призвал земляков заблаговременно позаботиться о сохранности своего имущества, сельскохозяйственных и домашних животных и переехать к родственникам, друзьям либо в пункт временного размещения.

"Поймите, лучше сейчас заблаговременно эвакуироваться в безопасное место, чем потом эвакуироваться в экстренном порядке", - подчеркнул глава района.