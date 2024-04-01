Губернатор Тюменской области призвал жителей села Абатского из-за возможного паводка эвакуировать вещи

| Фото: Telegram-канал губернатора Тюменской области Александра Моора | Фото: Telegram-канал губернатора Тюменской области Александра Моора

Жители села Абатского Нина Михайловна и Алёна Геннадьевна вывезли все ценные вещи в безопасное место. С транспортом им помогла администрация, написал в своем Telegram-канале губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Знают, что такое большая вода. Несколько раз переживали паводок, последний - в 2017 году. Конечно, волнуются, но в уныние не впадают. Призывают и соседей поступить так же. Сейчас очень важно ответственное отношение к себе и к тем, кто рядом", - добавил глава региона.

Напомним, 15 апреля из администрации Абатского района Александр Моор провел оперативный штаб по предупреждению паводка. Главам городов и районов поручено проработать варианты действий в случае, если не будет работать сотовая связь.