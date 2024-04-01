В селе Исетского района уложили в низинах береговой линии 200 мешков с песком

| Фото: администрация Исетского района | Фото: администрация Исетского района

200 мешков с песком в низких местах береговой линии Исети уложили в с. Архангельское Исетского района. Это населенный пункт, которому паводок несет наибольшую угрозу, сообщил глава района Николай Теньковский в своем Telegram-канале.

Он отметил, что также проверил подготовку и в других сел, в которых есть риск подтопления. Для оперативного контроля по руслу реки установили водомерные рейки. В муниципальном образовании все четыре дамбы и земляной вал в действующем состоянии. Также ежедневно ведется мониторинг уровня воды в реке Исеть

"Паводковая обстановка в Исетском районе стабильная, не отличается от ситуации предыдущих лет. По данным на 11 апреля угрозы населенным пунктам нет. Несмотря на это все службы должны быть готовы к любому развитию событий", - подчеркнул Николай Теньковский.

Кроме того, в населенных пунктах подготовили необходимый запас технических средств, грунта, медикамента, вакцин. Проверена исправность звукового оповещения населения. Произведен расчет сил и средств на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. В селах с риском подтопления предусмотрели пункты временного размещения, места эвакуации сельхозживотных и птиц.