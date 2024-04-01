235 кг животноводческой продукции без документов пытались ввезти в Тюменскую область из Казахстана

| Фото: управление Россельхознадзора по Тюменской обалсти, ЯНАО и ХМАО - Югре | Фото: управление Россельхознадзора по Тюменской обалсти, ЯНАО и ХМАО - Югре

235 кг животноводческой продукции без документов пытались ввезти в Тюменскую область из Казахстана. При проверке двух машин на границе специалисты нашли 130 кг курта, 75 кг творога, 20 кг меда и 10 кг мяса.

Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО – Югре.

В связи с отсутствием ветеринарных сопроводительных документов нарушителям запретили ввезти продукцию в Тюменскую область.