235 кг животноводческой продукции без документов пытались ввезти в Тюменскую область из Казахстана
Происшествия, 19:22 17 апреля 2024
| Фото: управление Россельхознадзора по Тюменской обалсти, ЯНАО и ХМАО - Югре
235 кг животноводческой продукции без документов пытались ввезти в Тюменскую область из Казахстана. При проверке двух машин на границе специалисты нашли 130 кг курта, 75 кг творога, 20 кг меда и 10 кг мяса.
Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО – Югре.
В связи с отсутствием ветеринарных сопроводительных документов нарушителям запретили ввезти продукцию в Тюменскую область.