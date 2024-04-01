Полиция помогает эвакуироваться в ПВР жителям Ишимского района

| Фото: УМВД по Тюменской области | Фото: УМВД по Тюменской области

В пунктах временного размещения, развёрнутых на время паводка в Ишимском районе Тюменской области, несут службу сотрудники полиции. Правоохранители помогают в эвакуации и обеспечивают охрану порядка.

Полицейские также информируют жителей о том, как будет осуществляться работа правоохранительных органов в зоне возможного подтопления и оставили гражданам свои номера телефонов.

Во взаимодействии с представителями администраций муниципальных образований сотрудниками полиции проводятся сверки проживающих на территориях граждан.