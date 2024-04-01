Александр Моор: операторы коптеров – наши "глаза" в зоне затопления

| Фото: Александр Моор в Telegram | Фото: Александр Моор в Telegram

Уникальными кадрами, в динамике показывающими разлив реки Ишим возле Ларихи, поделился в социальных сетях губернатор Тюменской области Александр Моор.

В своём Telegram-канале глава региона отметил, что видео было снято беспилотными летательными аппаратами в течение последних нескольких дней.

"Каждое утро начинается с отсмотра видео с дронов. Операторы коптеров – наши "глаза", они помогают нам видеть опасные и сложные моменты, работают на опережение", - рассказал Александр Моор.

Видео: Александр Моор в Telegram