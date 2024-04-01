12 км дополнительных насыпей построено в Ишимском районе

| Фото: Александр Моор в Telegram | Фото: Александр Моор в Telegram

12 км насыпей в добавок к семи существующим 7 км дамб построено, чтобы защитить населенные пункты Ишимского района. Теперь задача – контролировать эти сооружения.

Об этом в социальных сетях рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор 21 апреля. Он отметил, что на дороге, ведущей в д. Большой Остров обнаружено, что заглушка в трубе не выдержала напора воды.

"Сейчас здесь работают больше 150 спасателей. Для тяжелой техники отсыпали площадку высотой четыре метра. Экскаватор выкладывает мешки с песком с внешней стороны насыпи, чтобы блокировать трубу", - рассказал глава региона.

Александр Моор добавил, что ночь предстоит тяжелая, но никто не опускает руки в борьбе со стихей.