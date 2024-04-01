В Тобольском районе мужчина выпал из лодки и утонул
Происшествия, 14:07 22 апреля 2024
| Фото: ИА "Тюменская линия"
Лодка с тремя людьми перевернулась вечером 21 апреля на реке Тобол в районе дер. Худяково в Тобольском районе. Один из мужчин погиб, двое других смогли выбраться на берег самостоятельно.
Как отметили в МЧС по Тюменской области, на всех троих были спасательные жилеты. На месте работали спасатели Тюменской областной службы экстренного реагирования. Обстоятельства происшествия выясняются.