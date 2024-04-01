В Тобольском районе мужчина выпал из лодки и утонул

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Лодка с тремя людьми перевернулась вечером 21 апреля на реке Тобол в районе дер. Худяково в Тобольском районе. Один из мужчин погиб, двое других смогли выбраться на берег самостоятельно.

Как отметили в МЧС по Тюменской области, на всех троих были спасательные жилеты. На месте работали спасатели Тюменской областной службы экстренного реагирования. Обстоятельства происшествия выясняются.