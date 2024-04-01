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На двух участках федеральных трасс в Тюменской области ограничили движение большегрузов

Общество, 20:37 22 апреля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На двух участках федеральных трасс в Тюменской области продлили ограничение по движению большегрузов. Оно касается направления в Курганскую область, сообщает региональная Госавтоинспекция со ссылкой на "Уралуправтодор".

Первый участок расположен на трассе "Иртыш" Челябинск - Курган - Омск - Новосибирск - подъезд к г. Ишиму - на участке с 479 по 584 км - в Бердюжском и Ишимском районах. Второй также на "Иртыше" – на подъезде к г. Тюмени - с 99 по 189 км - в Тюменском и Исетском районах.

Ограничение будет действовать до 20 час. 23 апреля.

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