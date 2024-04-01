  • 26 апреля 202426.04.2024пятница
  • USD92,1314
    EUR98,7079
  • В Тюмени 13..15 С 5 м/с ветер южный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Запас семян для посевной в Упоровском районе превысил 16,1 тысячи тонн

Экономика, 11:41 26 апреля 2024

администрация Упоровского района | Фото: администрация Упоровского района

16,1 тыс. т семян подготовили агропредприятия к посевной кампании в Упоровском районе. Также они сформировали запас горюче-смазочных материалов, закупили 15,8 тыс. минеральных удобрений, сообщает администрация района.

Боронование уже выполнили на 32,7 тыс. га, что составляет 41,7 % от плана. Еще на 3 тыс. 433 тыс. га полей с многолетними травами специалисты внесли удобрения. Также проводится опашка и обновление противопожарных минерализованных полос.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# АПК , посевная кампания , Упоровский район

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:20 26.04.2024Глава Минстроя России Ирек Файзуллин прибыл в Ишим
11:41 26.04.2024Запас семян для посевной в Упоровском районе превысил 16,1 тысячи тонн
11:30 26.04.2024Агропредприятия забороновали 255 тысяч гектаров полей в Тюменской области
09:51 26.04.2024В Тюменской области зарплаты офисных работников увеличились на 13 %