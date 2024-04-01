Запас семян для посевной в Упоровском районе превысил 16,1 тысячи тонн

| Фото: администрация Упоровского района | Фото: администрация Упоровского района

16,1 тыс. т семян подготовили агропредприятия к посевной кампании в Упоровском районе. Также они сформировали запас горюче-смазочных материалов, закупили 15,8 тыс. минеральных удобрений, сообщает администрация района.

Боронование уже выполнили на 32,7 тыс. га, что составляет 41,7 % от плана. Еще на 3 тыс. 433 тыс. га полей с многолетними травами специалисты внесли удобрения. Также проводится опашка и обновление противопожарных минерализованных полос.