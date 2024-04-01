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Предприятия индустрии красоты Тюменской области предлагают 24 вакансии для массажистов

Экономика, 08:27 27 апреля 2024

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

24 вакансии для массажистов выставили предприятия индустрии красоты в Тюменской области. Средний уровень оплаты труда 36 тыс. рублей.

По данным департамента труда и занятости населения, также работодатели готовы нанять 23 парикмахеров. Зарплатные предложения варьируются от 25 тыс. до 130 тыс. рублей.

Требуются и 12 косметиков. Предлагаемый уровень дохода – 22 - 50 тыс. рублей. Санатории и здравницы, а также спортивный клуб ищут пять инструкторов по лечебной физкультуре. Уровень зарплаты зависит от вида занятости и не превышает 60 тыс. рублей.

Также салоны красоты заявили три рабочих места для специалистов по маникюру с доходом от 25 тыс. рублей.

Всего в базе вакансий кадрового центра "Работа России" в Тюменской области 19 тыс. 894 вакансии.

Более подробно о них здесь.

Оксана Корнеенкова

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# вакансии , занятость , трудоустройство

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