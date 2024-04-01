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В честь Дня Победы в Тюмени 1 и 9 мая прогремят салюты из стрелкового оружия

Общество, 12:14 26 апреля 2024

ТГ-канал главы Тюмени Руслана Кухарука | Фото: ТГ-канал главы Тюмени Руслана Кухарука

Салюты из стрелкового оружия прогремят в честь Дня Победы в Тюмени 1 и 9 мая. Выстрелы произведут курсанты ТВВИКУ во время мероприятий.

Традиционного фейерверка на набережной не будет, сообщил глава города Руслан Кухарук после заседания оргкомитета по подготовке к праздникам.

"В план включены мероприятия, которые ежегодно проводятся в Тюмени, – это уроки Победы для школьников, почетные караулы на мемориалах, "Вахта Памяти", спортивные турниры, а также легкоатлетическая эстафета и велогонка-критериум памяти Героя Советского Союза Маритэ Мельникайте. Традиционно пройдут концерты во дворах ветеранов – участников Великой Отечественной войны", - отметил он.

4 мая на площади 400-летия Тюмени откроется арт-резиденция, где организуют мастер-классы, акции, массовые мероприятия. В этот же день на территории Тюменского технопарка в рамках открытия мотосезона состоится митинг, посвященный Дню Победы, а также традиционная акция "Нам дороги эти позабыть нельзя", которую ежегодно устраивает центр "Град".

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В День Победы курсанты и преподаватели ТВВИКУ проведут торжественные мероприятия на площади Памяти и площади 400-летия Тюмени. Там же пройдут концертные программы с участием творческих коллективов, будут работать интерактивные площадки, выставки военной техники.

Главные мероприятия запланированы 9 мая – будут задействованы скверы Депутатов, Комсомольский, Казачьи луга и другие территории в жилых районах. План разместят до 27 апреля на странице "Победа".

В местах проведения патриотических акций будет введено ограничение движения автотранспорта.

Отметим, что в Тюменской области состоится более 1 тыс. 500 культурных мероприятий, посвященных 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Они пройдут с 1 по 12 мая.

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# 1 мая , День Победы , Руслан Кухарук

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