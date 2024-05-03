70 спортсменов посоревнуются в перетягивании каната в Тюмени

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

Чемпионат и первенство города по перетягиванию каната пройдут в Тюмени 4 мая на базе СК "Строймаш" по ул. Индустриальная, 49а, сообщает городской департамент по спорту.

В соревнованиях примут участие 70 спортсменов. Торжественное открытие запланировано на 11 часов. Старт соревнований - в 11 часов 30 минут.

За награды первенства поспорят юниоры и юниорки в возрасте от 15 до 22 лет. Участникам чемпионата старше 18 лет продемонстрируют профессионализм в дисциплинах "640 кг", "720 кг", "580 кг" и "560 кг".