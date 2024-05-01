Тюменцам предлагают отправиться в гости к абалакским осетрам

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Экскурсия "В гости к осетру" - новый туристический продукт Абалакского экспериментального рыборазводного завода. Участникам предлагают покормить родителей осетрят, узнать, как и для чего делают УЗИ осетрам-производителям, побывать в цехах подращивания личинки.

По информации департамента по культуре и туризму администрации Тобольска, гостям завода также предложат отправиться к выростным прудам, где мальки-осетрята растут и развиваются, самим отправить подращённую молодь в выростной пруд.

По окончанию экскурсии участникам вручат диплом "Меценат сибирского осетра".

Проведение экскурсий возможно со второй недели мая до середины сентября, экскурсии с выпуском молоди с начала июля до середины сентября. Продолжительность экскурсии: 1 час 40 мин.

Количество участников: в будние дни – группы от 6 до 20 человек; в выходные дни – группы от 10 до 35 человек. Стоимость: в будние дни – 1600 руб./чел., в выходные дни – по договоренности.

Телефон для справок: 8(3456)24-69-70 комитет по развитию туризма департамента по культуре и туризму администрации Тобольска.