В Тюмени представители АО "Транснефть – Сибирь" почтили память генерала армии Ивана Федюнинского

| Фото: Елена Григорьева | Фото: Елена Григорьева

Память генерала армии Ивана Федюнинского почтили представители АО "Транснефть – Сибирь" на торжественном митинге, посвященном 79-й годовщине Великой Победы. В Тюмени у памятника Герою Советского Союза собрались ветераны, представители общественных организаций и администрации района, школьники, молодежь.

"Иван Иванович Федюнинский также, как и многие миллионы советских граждан, не жалея своей жизни, защищал нашу с вами жизнь и свободу. И сегодня мы чествуем нашего выдающегося земляка и победителей, героев. Мы видим, как крепка и неразрывна связь поколений. Желаю всем мира, благополучия и всегда помнить о том, что есть люди, которые готовы защищать нашу Родину", – сказал заместитель генерального директора АО "Транснефть – Сибирь" Александр Мухортов.

Участники митинга почтили минутой молчания память погибших воинов и возложили к памятнику цветы.

Как отметил председатель городского клуба ветеранов Владимир Федотов, важно, чтобы дети, школьники, молодежь сохранили и передали следующим поколениям память о героях, которые ценой своей жизни защитили Родину и отстояли свободу и мир. Связь поколений – это оплот народной памяти. Он поблагодарил компанию "Транснефть – Сибирь" за непосредственное участие в установке памятника Ивану Ивановичу Федюнинскому, за активную поддержку ветеранов и организацию памятных мероприятий.

В завершении церемонии школьники подарили ветеранам и гостям открытки, сделанные своими руками, а также возложили цветы к памятнику.

Иван Федюнинский прошел боевой путь от солдата до генерала армии. Он сыграл в годы войны ключевую роль в обороне Ленинграда и прорыве его блокады, в освобождении Прибалтики и Восточной Пруссии. В критический период обороны Ленинграда Иван Федюнинский принял командование 54-й, затем 2-й ударной армиями. Жители освобожденных городов: Волхов, Ломоносов, Кингисепп, Таллин, Брянск, Карачев, Гомель, Фломберх (Польша) в знак благодарности присвоили Ивану Федюнинскому звание Почетного гражданина.

Благодаря многолетней кропотливой работе Тюменского городского клуба ветеранов и при финансовой поддержке АО "Транснефть – Сибирь" в 2017 году на одной из тюменских улиц, которая носит имя героя, появился первый в России памятник Федюнинскому. В 2021 году фасад многоэтажного дома рядом с памятником украсила карта Ленинградского фронта, созданная также при поддержке нефтепроводчиков.

АО "Транснефть – Сибирь" оказало поддержку в издании биографического романа "Федюнинский". Книга издана к 75-летию Великой Победы в знаменитой серии "Жизнь замечательных людей" старейшего российского издательства "Молодая гвардия". Большая часть тиража книги передана в школы и библиотеки регионов присутствия предприятия на территории Тюменской, Свердловской, Курганской и Томской областей, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов.