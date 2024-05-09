Тюменцы не спешат возмещать убытки от снегопада через страховщиков

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Возмещать имущественные убытки из-за майского снегопада не спешат жители Тюменской области. Как сообщил директор филиала "Ренессанс страхование" в Тюмени Сергей Торощин, пока зарегистрировано одно обращение.

"У владельцев загородного дома из-за перепада напряжения пострадала домашнее имущество: бытовая техника и электроника. Причина — обрыв проводов из-за бурана и замыкание", - уточнил руководитель.

По полисам каско из-за падения деревьев в компанию не было подано заявлений. Однако директор филиала не исключает возможность, что обращения будут позже. "Это стандартный риск - "падение предметов", который покрывается по обычному договору каско", - уточнил Сергей Торощин.

Оксана Корнеенкова