Тюменцы не спешат возмещать убытки от снегопада через страховщиков
Возмещать имущественные убытки из-за майского снегопада не спешат жители Тюменской области. Как сообщил директор филиала "Ренессанс страхование" в Тюмени Сергей Торощин, пока зарегистрировано одно обращение.
"У владельцев загородного дома из-за перепада напряжения пострадала домашнее имущество: бытовая техника и электроника. Причина — обрыв проводов из-за бурана и замыкание", - уточнил руководитель.
По полисам каско из-за падения деревьев в компанию не было подано заявлений. Однако директор филиала не исключает возможность, что обращения будут позже. "Это стандартный риск - "падение предметов", который покрывается по обычному договору каско", - уточнил Сергей Торощин.
Оксана Корнеенкова