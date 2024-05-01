Тюменские медики спасли грудного ребенка от последствий менингококковой инфекции

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ребенка грудного возраста с менингококковой инфекцией доставили санавиацией в Областную инфекционную клиническую больницу Тюмени из другого города. Лечение начали оперативно, но у малыша появились осложнения.

"Проведенные в срочном порядке клинико-диагностические исследования, позволили установить диагноз: менингококковая инфекция средней степени тяжести. Это заболевание представляет серьезную опасность - оно широко распространено, скоротечно, может вызывать тяжелые осложнения и даже привести к летальному исходу. Особенно опасна инфекция для грудных детей, так как их иммунная система ещё не полностью сформирована. Лечение начали оперативно, но появились осложнения. После осмотра консилиумом врачей была определена дальнейшая тактика лечения", - пояснила заведующая отделением Светлана Аксиева.

Более месяца медики восстанавливали здоровье малышки. В итоге маленькая пациентка выписана в удовлетворительном состоянии под наблюдение в поликлинике по месту жительства, сообщает tmn.aif.ru.