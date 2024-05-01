Крупнейший производитель ЦСП России внедряет систему бережливого производства

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Систему бережливого производства начали внедрять в компании "Сибжилстрой" в Тюменской области. Предприятие является одним из крупнейших производителей цементно-стружечных плит по Уральскому федеральному округу и России.

"Отнеситесь к проекту не просто как к новой рабочей задаче, а как к возможности расти и обучаться, получить большой и ценный объём знаний по бережливому производству, причём совершенно бесплатно для вас. По нашему опыту, участие компаний в нацпроекте "Производительность труда" повышает их репутацию в глазах профессионального сообщества и помогает стать более конкурентоспособными на рынке. Это своего рода знак качества" – отметил на стартовом совещании начальник управления промышленности и предпринимательства департамента инвестполитики и господдержки предпринимательства Тюменской области Герман Прочный.

Эксперты Тюменского технопарка и департамента совместно с рабочей группой предприятия обсудили цели нацпроекта "Производительность труда", успешные кейсы страны и региона. А также план работы на ближайшие месяцы.