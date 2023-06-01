Тюменское предприятие "Сибжилстрой" производит до 27 % всех цементно-стружечных плит в России

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

До 27 % от всего объема производства цементно-стружечных плит (ЦСП) в России выпускают на предприятии "Сибжилстрой" в пос. Винзили. Вопреки санкциям, компания модернизирует производственные линии и внедряет автоматизацию.

Об импортозамещении и новых технологиях журналистам рассказали на предприятии в ходе пресс-тура, посвященного 100-летию Тюменского района, 22 июня.

"За этот год выпустим 25 тысяч кубометров плит. На 2024 год планируем увеличить выпуск продукции на 10-15 процентов. За последние несколько лет мы существенно нарастили объемы реализации и выпуска. Занимаем ориентировочно от 23 до 27 процентов рынка по Российской Федерации", - рассказала генеральный директор ООО "Сибжилстрой" Елена Бойко.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменские ЦСП поставляют по всей России и в страны СНГ компаниям, занятым строительством домов. Руководитель отметила, что до санкций, продукцию охотно покупали и европейские страны, а оттуда завод получал запчасти для оборудования и компоненты.

"Самой главной темой для нас было замещение импортных запчастей на российские аналоги. Также мы решили внутреннюю проблему по поставкам сырья. Один из компонентов - сульфат алюминия был завязан на импортного поставщика. Сегодня мы переключились на российских", - подчеркнула Бойко.

Спрос на цементно-стружечные плиты всегда был высок, потому что это экологически чистый материал. В его составе цемент, древесная стружка и жидкое стекло – тот самый сульфат алюминия. У плит большой диапазон размеров. Их выпускают на оборудовании из Германии еще 1989 года выпуска. Со временем линии ремонтировали много раз и в конечном счете, их модернизировали до современного уровня.

"В санкции мы по импортозамещению перешли на наши российские компании. У них покупаем моторедукторы и необходимые нам комплектующие, и запасные части. Это нам дало большой толчок развития, поскольку мы смогли модернизировать производство, нарастили выпуск и соответственно улучшили качество продукции", - отметил начальник производства Виталий Мосиенко.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На предприятии трудятся 115 сотрудников. По словам главного технолога Дарьи Дубровских, сформирован эффективный коллектив технологов, который успешно применяет самые современные средства автоматизации. На это сделали ставку, в результате выиграли в качестве.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Благодаря комплексному подходу отладили прослеживаемость продукта от отгрузки с завода до применения ЦСП покупателем", - заявила главный технолог.

Отметим, что "Сибжилстрой" стал первым победителем национальной премии "Золотой Меркурий". Как сказала генеральный директор Елена Бойко, победа была неожиданной. И стала одним из главных признаний для промышленного предприятия, стимулом к развитию.

Оксана Корнеенкова