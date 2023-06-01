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Тюменский производитель стройматериалов стал победителем премии "Золотой Меркурий"

Экономика, 11:42 21 июня 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменский производитель цементно-стружечных плит - компания "Сибжилстрой" стала победителем национальной премии "Золотой Меркурий". Награду руководителю вручили в Центре международной торговли в Москве 20 июня, сообщает Торгово-промышленная палата Тюменской области.

Впервые за 20-летнюю историю премии в финал вышли сразу два тюменских предприятия. Компания "Сибжилстрой" признана лучшей в номинации малых предприятий в сфере промышленного производства. А Международный институт дополнительного образования стал лауреатом второй степени среди предприятий-экспортеров в сфере услуг.

Победители и лауреаты конкурса стали обладателями эксклюзивных статуэток "Золотой Меркурий" и памятных медалей, изготовленных по авторским эскизам народного художника России Владимира Суровцева.

Всем им вручены дипломы Торгово-промышленной палаты России и предоставлено право использования в работе эмблемы конкурса "Золотой Меркурий", как показателя высокого качества продукции и услуг.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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