  • 20 мая 202420.05.2024понедельник
  • USD90,9873
    EUR98,7776
  • В Тюмени 16..18 С 0 м/с ветер северо-восточный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Исполнение нацпроектов в регионах УФО поручил проанализировать Владимир Якушев

Общество, 18:19 20 мая 2024

uralfo.gov.ru

Основные векторы работы на будущий период обозначил на оперативном совещании с главными федеральными инспекторами полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

Полпред отметил, что сейчас важно сфокусироваться на завершении действующих и подготовке к реализации новых нацпроектов, которые будут запущены по инициативе президента России до конца года.

"Инструменты, которые будут задействованы в новых нацпроектах, должны работать максимально эффективно. Для этого нужна серьёзная работа над ошибками, – подчеркнул Владимир Якушев. – Важно закончить работу над существующими нацпроектами и посмотреть, что удалось, что нет и почему".

Также на контроле останутся вопросы поддержки участников специальной военной операции и их близких, ситуация в оборонно-промышленном комплексе и реализация поручений президента, сообщает пресс-служба полпредства.

Особое внимание будет направлено на преодоление чрезвычайных ситуаций. В частности, Владимир Якушев поручил создать совещательно-коллегиальный орган при полпреде по борьбе с ЧС, в том числе, с пожарами и паводками.

"Вынуждены констатировать, что эти вопросы становятся для нас постоянными, мы сталкиваемся с ними каждый год, – обратил внимание полпред. – Тема требует предметного рассмотрения и системного подхода".

Полпред также поручил главным федеральным инспекторам провести анализ работы за последние годы: определить слабые места и точки роста, а также проработать план задач на будущее.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Владимир Якушев , национальные проекты

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:31 20.05.2024Здоровье юных спортсменов экспеты обсудят в Тюмени
20:19 20.05.2024В школах Тюменской области прошли антитеррористические учения
20:07 20.05.2024Игрушки из фетра учились делать дети участников СВО из Тюмени
19:37 20.05.2024В Тюменской области зарегистрировано пять случаев клещевого энцефалита и один – боррелиоза