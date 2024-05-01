Исполнение нацпроектов в регионах УФО поручил проанализировать Владимир Якушев

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Основные векторы работы на будущий период обозначил на оперативном совещании с главными федеральными инспекторами полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

Полпред отметил, что сейчас важно сфокусироваться на завершении действующих и подготовке к реализации новых нацпроектов, которые будут запущены по инициативе президента России до конца года.

"Инструменты, которые будут задействованы в новых нацпроектах, должны работать максимально эффективно. Для этого нужна серьёзная работа над ошибками, – подчеркнул Владимир Якушев. – Важно закончить работу над существующими нацпроектами и посмотреть, что удалось, что нет и почему".

Также на контроле останутся вопросы поддержки участников специальной военной операции и их близких, ситуация в оборонно-промышленном комплексе и реализация поручений президента, сообщает пресс-служба полпредства.

Особое внимание будет направлено на преодоление чрезвычайных ситуаций. В частности, Владимир Якушев поручил создать совещательно-коллегиальный орган при полпреде по борьбе с ЧС, в том числе, с пожарами и паводками.

"Вынуждены констатировать, что эти вопросы становятся для нас постоянными, мы сталкиваемся с ними каждый год, – обратил внимание полпред. – Тема требует предметного рассмотрения и системного подхода".

Полпред также поручил главным федеральным инспекторам провести анализ работы за последние годы: определить слабые места и точки роста, а также проработать план задач на будущее.