Михаила Мишустина утвердили на должность председателя правительства РФ

ИА "Тюменская линия" (архив от апреля 2023 г.) ИА "Тюменская линия" (архив от апреля 2023 г.)

Михаила Мишустина утвердили на должность председателя правительства РФ по итогам пленарного заседания Государственной думы 10 мая. Его кандидатуру накануне предложил на рассмотрение президент Владимир Путин.

Напомним, Михаил Мишустин возглавлял кабинет министров с января 2020 г. по 7 мая 2024 г. После инаугурации главы государства правительство и председатель были отправлены в отставку.

Госдума впервые за всю историю современной России формирует состав правительства: утверждает председателя, его заместителей, федеральных министров. Эти полномочия она получила в соответствии с поправками к Конституции РФ, принятыми в 2020 г.

Полпред президента в Госдуме Гарри Минх отметил в приветствии к депутатам, что Мишустин успел себя зарекомендовать на посту председателя правительства, поэтому его нужно поддержать.

Михаил Мишустин, выступая перед депутатами сказал, что за четыре года кабинету министров удалось добиться высоких показателей на всей уровнях власти в реализации приоритетных государственных задач на благо граждан страны. Впереди решение задач, обозначенных президентом страны до 2030 года.

"Одна из приоритетных задач правительства - повышение уровня доходов населения. Для этого нужно разработать новую модель экономики роста через экономику предложений. До 2030 года нужно нарастить объем экономики на десятки процентов. Продолжить механизм проектного финансирования, привлечения инвесторов. Стимулировать малый и средний бизнес. Увеличить на две трети выпуск несырьевого и неэнергетического товаров. На 40 процентов увеличить валовый объем обрабатывающей промышленности за шесть лет", - рассказал Мишустин.

Основная работа правительства будет строиться на реализации национальных проектах, в том числе новых, в частности, "Семья".

"Семейная льготная ипотека сохранится еще на шесть лет. Усилим работу по ремонту и обновлению дошкольных образовательных учреждений. Там, где это нужно при поддержке федерального бюджета будем строить новые", - добавил председатель правительства.

Кандидатуру Мишустина поддержали фракции партий "Единая Россия", ЛДПР, "Новые люди", Справедливая Россия". КПРФ - воздержались.

Во время визита в Тюменскую область, в апреле 2023 г., Михаил Мишустин посетил ряд стратегически важных для региона и страны объектов, отметил высокие темпы строительства жилья, познакомился с одаренными школьниками Физико-математической школы.

Анжела Лебедева