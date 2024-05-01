  • 12 мая 202412.05.2024воскресенье
  • USD91,8239
    EUR98,9461
  • В Тюмени 16..18 С 1 м/с ветер юго-западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Четыре мини-лекции от психологов о воспитании детей проведет "Дзержинец"

Общество, 17:02 12 мая 2024

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Психологический марафон "Родители и дети" пройдет в центре внешкольной работы "Дзержинец" (ул. Ленина 69а) в Тюмени 15 мая с 18 до 20 часов. Участников ждут четыре мини-лекции от психологов центра.

Что делать, если у вас разные взгляды на воспитание детей? , расскажет Марина Шмидт. Почему дети не хотят взрослеть, поделится Елена Важенина. Об основах доверительного общения с ребенком расскажет Владимир Плетников, о психологических аспектах подготовки к экзаменам — Евгений Андреев.

Вход свободный.

Возрастное ограничение: 16+.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# воспитание , психологи

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:10 12.05.2024Пара из Ишима зарегистрирует брак на выставке "Россия"
19:08 12.05.2024Десяток пьяных водителей остановили тобольские автоинспекторы в праздники
17:25 12.05.2024Этому чудовищному преступлению нет оправдания: Александр Моор высказался о последствиях массированного обстрела Белгорода
17:17 12.05.2024Первый этап реконструкции поликлиники в Голышманово завершат в 2025 году