Четыре мини-лекции от психологов о воспитании детей проведет "Дзержинец"

| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Психологический марафон "Родители и дети" пройдет в центре внешкольной работы "Дзержинец" (ул. Ленина 69а) в Тюмени 15 мая с 18 до 20 часов. Участников ждут четыре мини-лекции от психологов центра.

Что делать, если у вас разные взгляды на воспитание детей? , расскажет Марина Шмидт. Почему дети не хотят взрослеть, поделится Елена Важенина. Об основах доверительного общения с ребенком расскажет Владимир Плетников, о психологических аспектах подготовки к экзаменам — Евгений Андреев.

Вход свободный.

Возрастное ограничение: 16+.