Четыре мини-лекции от психологов о воспитании детей проведет "Дзержинец"
Общество, 17:02 12 мая 2024
| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия
Психологический марафон "Родители и дети" пройдет в центре внешкольной работы "Дзержинец" (ул. Ленина 69а) в Тюмени 15 мая с 18 до 20 часов. Участников ждут четыре мини-лекции от психологов центра.
Что делать, если у вас разные взгляды на воспитание детей? , расскажет Марина Шмидт. Почему дети не хотят взрослеть, поделится Елена Важенина. Об основах доверительного общения с ребенком расскажет Владимир Плетников, о психологических аспектах подготовки к экзаменам — Евгений Андреев.
Вход свободный.
Возрастное ограничение: 16+.