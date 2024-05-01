К 8,5 годам тюрьмы приговорили тюменца за сбыт наркотиков

| Фото: media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Восемь с половиной лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима назначили 43-летнему тюменцу за незаконный сбыт наркотиков, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Подсудимый в феврале 2023 года вступил в сговор с неизвестным в Интернете и стал выполнять роль "закладчика" наркотических средств на территории областной столицы.

В марте 2023 года подсудимый незаконно получил вещество, содержащее мефедрон, массой более 93 гр. Часть расфасовал и приготовил для дальнейшего сбыта, но его задержали сотрудники полиции.

Мужчину признали виновным по ст. "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием сети "Интернет", группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере" и назначили ему 8,5 лет тюрьмы.