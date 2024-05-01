Тюменцы встретили "Эшелон Победы" на перроне железнодорожного вокзала

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Эшелон Победы" на паровозной тяге прибыл в Тюмень 20 мая. Посетить экскурсии в составе ретропоезда можно до 14 часов 30 минут по местному времени. Перед встречей состоялся торжественный митинг.

Тюменцев и гостей города, ветеранов и тружеников тыла приветствовал первый заместитель председателя Тюменской областной думы Андрей Артюхов.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Он отметил, что движение памятного исторического состава, которое организует руководство СвЖД во многие города Тюменской, Свердловской областей, Пермского края, - это многолетняя традиция, которая позволяет еще раз соприкоснуться с историей России и ее Великой Победой. Андрей Артюхов привел слова маршала Победы Георгия Жукова, который назвал деятельность железнодорожников "равной величайшим битвам Второй мировой войны".

"Только за первое полугодие 1941 года железнодорожники перевезли почти 2 тысячи 600 предприятий с запада на восток. За годы войны железнодорожники доставили фронту боле 19 миллионов вагонов вооружения, боеприпасов, снаряжения. И почти 70 миллионов вагонов народно-хозяйственных грузов. Мы должны хранить память об этом подвиге", - подчеркнул Андрей Артюхов.

Он поблагодарил СвЖД за организацию такого важного мероприятия и добавил, что уже создан оргкомитет по празднованию 80-летия Победы. Это будет большой достойный праздник для россиян и всех людей.

Начальник главного управления строительства Тюменской области Павел Перевалов отметил, что значимость курсирования "Эшелона Победы" сложно переоценить.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"В эти весенние дни мы вспоминаем победный май 1945 года и продолжаем чествовать тех, кто приближал нашу общую победу. Все люди с особым трепетом встречают поезда. Они испытывают при этом чувство тревоги, надежды и радости. Мы можем только предполагать, насколько сильные эмоции испытывали люди, встречавшие победные эшелоны в мае 1945-го. Сегодняшняя акция возвращает нас в то время и позволяет пережить схожие чувства, тем самым отдать дань памяти тем, кто ковал нашу Победу", - подчеркнул Павел Перевалов.

Главное, что вселяет в собравшихся акция, добавил он, – это непоколебимое чувство решимости и уверенности в будущих победах России.

С приветственным словом обратился к собравшимся директор департамента по спорту и молодежной политике Тюмени Сергей Борисевич.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Важен процесс соприкосновения с историей, особенно для подрастающего поколения. Увидеть своими глазами, каким образом ковалась Победа, как это все ощущалось – дорогого стоит. Сегодня непростое время, сегодня наши ребята так же с тюменского перрона уходят на передовую защищать Родину. Уверен, что скоро мы будем встречать еще один победный эшелон, потому что победа всегда была и будет за нами!", - сказал директор департамента.

Заместитель начальника Свердловской железной дороги по территориальному управлению в Тюменском регионе Анатолий Коротаев отметил, что в мае 1945 года это был самый долгожданный поезд, который наконец-то вез домой победителей.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Сегодня, как и 79 лет назад праздник День Победы не должен оставаться только в числе 9 мая. Мы должны помнить об этом каждый день. И чем дальше отодвигается эта дата, тем ценнее каждый день, прожитый нашими ветеранами", - подчеркнул он. И добавил, что все те, кто пытается забыть, переписать, перевернуть и переделать историю, недооценивают труд и жизни миллионов советских российских людей.

По его словам, "Эшелон Победы" – исторический состав, который сформирован из вагонов, платформ, техники военных лет, чтобы молодое поколение увидело, какой ценой, на каком подвижном составе ковалась и добывалась победа. Анатолий Коротаев отметил, что железнодорожники, как и в далекие 40-е годы, продолжают вносить свой вклад в общую победу: "День Победы пусть длится вечно!"

"Эшелон Победы" будет курсировать с 8 по 21 мая. Цель проекта – сохранить память о подвиге советского народа, рассказать о значении железнодорожного транспорта в годы Великой Отечественной войны, о боевых и трудовых подвигах уральских железнодорожников.

Исторический состав демонстрирует подвижной состав, который был в эксплуатации в военное время и тяжелый послевоенный период: солдатский вагон-теплушку, офицерский вагон, аптеку-перевязочную, вагон-санпропускник, вагон-кухню, хлебопекарню.

На открытых железнодорожных платформах выставлены образцы исторической военной техники: два легендарных танка моделей Т-34-76 и Т-34-85 "RUDY", реактивная установка "Катюша", зенитная пушка К-61, дивизионная пушка ЗИС-3. В экспозиции, демонстрирующей эвакуацию промышленных предприятий с запада страны на Урал, представлены станки довоенного и военного времени.

В одном из вагонов сформирована стендовая музейная выставка "Дорога помогает победить". Она повествует о воинских и военно-санитарных перевозках, об истории эвакуации промышленных предприятий и населения. В специальном "Вагоне памяти" размещены фотогалереи участников войны. Фотографии своих родственников-фронтовиков для этой экспозиции предоставили жители уральских городов.

Возглавляют "Эшелон Победы" раритетные паровозы ЛВ-355 и Л-3111.

По вагонам-экспозициям организованы групповые экскурсии.

Инна Кондрашкина