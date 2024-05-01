В Тюменской области зарегистрировано пять случаев клещевого энцефалита и один – боррелиоза

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Пять случаев заболевания клещевым энцефалитом и один - клещевым боррелиозом зарегистрированы в Тюменской области с начала эпидсезона. По данным на 10 мая в медицинские организации жители региона обратились 4 тыс. 698 раз по поводу присасывания клещей, из них 900 - дети до 14 лет, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

С начала сезона случаи присасывания клещей зарегистрированы в Тюмени, Ишиме, Тобольске, Заводоуковском городском округе, Тюменском, Тобольском, Исетском, Нижнетавдинском, Упоровском и Ялуторовском районах. Экстренную профилактику противоклещевым иммуноглобулином получили 100 % пострадавших.

Специалисты напоминают, что наиболее эффективным методом профилактики клещевого энцефалита является вакцинация. На 20 мая в Тюменской области против клещевого вирусного энцефалита вакцинировано 92 тыс. 889 человек, из них 59 тыс. 942 - лица, относящиеся к профессиональным группам риска, 32 тыс. 947 - дети до 14 лет.