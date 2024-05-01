  • 20 мая 202420.05.2024понедельник
  • USD90,9873
    EUR98,7776
  • В Тюмени 16..18 С 0 м/с ветер северо-восточный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

В Тюменской области зарегистрировано пять случаев клещевого энцефалита и один – боррелиоза

Общество, 19:37 20 мая 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Пять случаев заболевания клещевым энцефалитом и один - клещевым боррелиозом зарегистрированы в Тюменской области с начала эпидсезона. По данным на 10 мая в медицинские организации жители региона обратились 4 тыс. 698 раз по поводу присасывания клещей, из них 900 - дети до 14 лет, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

С начала сезона случаи присасывания клещей зарегистрированы в Тюмени, Ишиме, Тобольске, Заводоуковском городском округе, Тюменском, Тобольском, Исетском, Нижнетавдинском, Упоровском и Ялуторовском районах. Экстренную профилактику противоклещевым иммуноглобулином получили 100 % пострадавших.

Специалисты напоминают, что наиболее эффективным методом профилактики клещевого энцефалита является вакцинация. На 20 мая в Тюменской области против клещевого вирусного энцефалита вакцинировано 92 тыс. 889 человек, из них 59 тыс. 942 - лица, относящиеся к профессиональным группам риска, 32 тыс. 947 - дети до 14 лет.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# клещевой боррелиоз , клещевой энцефалит

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:31 20.05.2024Здоровье юных спортсменов экспеты обсудят в Тюмени
20:19 20.05.2024В школах Тюменской области прошли антитеррористические учения
20:07 20.05.2024Игрушки из фетра учились делать дети участников СВО из Тюмени
19:37 20.05.2024В Тюменской области зарегистрировано пять случаев клещевого энцефалита и один – боррелиоза