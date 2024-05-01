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Тюменец сломал кости супруге во время пьяной ссоры

Происшествия, 14:36 21 мая 2024

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Сообщение из медицинского учреждения о том, что к ним обратилась женщина 1980 года рождения поступило в тюменский отдел полиции № 3 из медицинского учреждения. Врачи диагностировали у пострадавшей переломы.

Участковый уполномоченный полиции, опросив потерпевшую, выяснил, что телесные повреждения ей нанес супруг. Женщина рассказала, что в день происшествия они дома распивали алкогольные напитки. Муж, находясь в состоянии опьянения, спровоцировал конфликт. Словесная перепалка переросла в драку, в ходе которой злоумышленник нанес удары кулаком по лицу жены, тем самым причинив вред ее здоровью. Подозреваемого – ранее судимого неработающего тюменца 1976 года рождения - задержали и доставили в отдел полиции.

Возбуждено уголовное дело по ст. "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". Максимальная санкция – лишение свободы на срок до трех лет. Фигуранту избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

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# драка , полиция , происшествие

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