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Команда из Калининграда намерена приобрести франшизу компании "Колесник"

Экономика, 17:36 28 мая 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Команда профессионалов из Калининграда намерена приобрести франшизу компании "Колесник". Сейчас она находится в поиске объекта. На данный момент за компанией забронирован город и произведена оплата первой части стоимости франшизы, сообщает пресс-служба компании "Колесник".

Калининградцы приедут в Тюмень для знакомства с тюменскими проектами и кейсами. Локация в Калининграде будет выбираться и согласовываться совместно с компанией "Колесник".

"Все этапы мы проходим вместе: выбор объекта, согласование покупки, разработка концепции архитектурной, технической, строительной документации. Мы рассказываем, что можно делать, а что нельзя. Как будем делать. Какую видим экономику в данном проекте. Все это мы передаем партнеру. От партнера, в свою очередь, - работа на месте, понимание и знание местного рынка, местных нормативно-правовых актов", - пояснил основатель компании Сергей "Колесник".

Первая франшиза была продана Красноярску, где активно развивается редевелопмент, напомнили в компании. По словам Сергея Колесника, это был первый опыт. Наполняли франшизу на свое усмотрение и исходя из пожеланий покупателя. В дальнейшем разработали пакетные предложения и представили их рынку. "Франшиза для нас - это больше про партнёрство, передачу опыта и верное позиционирование бизнеса", - отметил Колесник.

Стоимость приобретения франшизы для всех компаний и городов единая. Редевелопер разработал четыре пакетных предложения, которые варьируются от 1 млн рублей до 10 млн рублей.

Концептуальную франшизу уже приобрели компании из Омска, Казани, Санкт-Петербурга. В настоящий момент в стадии подписания договоры с Екатеринбургом, Владивостоком, Новосибирском.

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# Калининград , редевелопмент , Сергей Колесник , франшиза

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