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ГИБДД России официально переименована в Госавтоинспекцию

Общество, 17:36 28 мая 2024

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

ГИБДД России официально переименована в Госавтоинспекцию.

Название урегулировано законодательно. Об этом заявил начальник ведомства Михаил Черников.

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# Госавтоинспекция Тюменской области

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