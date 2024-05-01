Автоинспекторы призывают к безопасному вождению в преддверии летних отпусков

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Профилактическую работу на федеральных автодорогах Тюменской области в преддверии периода летних отпусков проводят сотрудники Госавтоинспекции.

Автоинспекторы знают причины аварийности на трассах, поэтому постоянно объясняют водителям, чем опасно то или иное нарушение, а также, что важно для безопасности в пути.

Водители большегрузов считаются одними из самых дисциплинированных. У них большой опыт движения по интенсивным загородным дорогам, а тахограф не позволяет им быть за рулем больше положенного срока, поэтому они вовремя отдыхают. Но от ошибок и нарушений других водителей даже опытные дальнобойщики не застрахованы.

Как сообщили в Госавтоинспекции, в ближайшее время показатели интенсивности движения на тюменских трассах могут вырасти более, чем на треть за счет отпускников, проезжающих транзитом через территорию нашего региона. Автоинспекторы стараются предупредить каждого из водителей о необходимости избегать опасных маневров и чаще отдыхать на трассах.