  • 30 мая 202430.05.2024четверг
  • USD89,2589
    EUR96,8910
  • В Тюмени -1..1 С 1 м/с ветер северо-восточный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Автоинспекторы призывают к безопасному вождению в преддверии летних отпусков

Общество, 20:59 29 мая 2024

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Профилактическую работу на федеральных автодорогах Тюменской области в преддверии периода летних отпусков проводят сотрудники Госавтоинспекции.

Автоинспекторы знают причины аварийности на трассах, поэтому постоянно объясняют водителям, чем опасно то или иное нарушение, а также, что важно для безопасности в пути.

Водители большегрузов считаются одними из самых дисциплинированных. У них большой опыт движения по интенсивным загородным дорогам, а тахограф не позволяет им быть за рулем больше положенного срока, поэтому они вовремя отдыхают. Но от ошибок и нарушений других водителей даже опытные дальнобойщики не застрахованы.

Как сообщили в Госавтоинспекции, в ближайшее время показатели интенсивности движения на тюменских трассах могут вырасти более, чем на треть за счет отпускников, проезжающих транзитом через территорию нашего региона. Автоинспекторы стараются предупредить каждого из водителей о необходимости избегать опасных маневров и чаще отдыхать на трассах.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Госавтоинспекция Тюменской области , дорожное движение

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:59 29.05.2024Автоинспекторы призывают к безопасному вождению в преддверии летних отпусков
20:43 29.05.2024Представителям сел Нижнетавдинского района напомнили о пожарной безопасности
19:33 29.05.2024Секции самбо начнут работать во всех школах Тобольска с нового учебного года
18:51 29.05.2024Памятник Герою Советского Союза Николаю Кузнецову открыли в Ялуторовском районе