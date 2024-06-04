Депутаты Тюмени и Новосибирска обменялись опытом работы

| Фото: Тюменская городская дума | Фото: Тюменская городская дума

С организацией местного самоуправления и успешными проектами Тюменской городской думы ознакомилась делегация Совета депутатов города Новосибирска. Рабочую поездку в Тюмень организовали в рамках межмуниципального сотрудничества.

Председатели и члены постоянных комиссий Тюменской городской думы и специалисты городской администрации познакомили новосибирцев с тюменским опытом в области благоустройства, развития парковочного пространства, городской инфраструктуры, поддержки предпринимательства, формирования городского бюджета. Затронули и тему выездных мероприятий, когда депутатский корпус оценивает эффективность принимаемых мер непосредственно на объекте.

Результаты системной работы управленческой команды Тюмени, взаимодействия с бизнес-сообществом гости смогли увидеть во время посещения инфраструктурных площадок. О практике комплексного развития территорий на примере микрорайона "Европейский" рассказали депутат, исполнительный директор тюменского филиала компании "Брусника" Виктор Корчагин, а также представители городской администрации.

Гости познакомились с тюменским опытом в области обращения с безнадзорными животными. Особое внимание уделили обмену опытом в сфере развития стройиндустрии. Депутат, генеральный директор ООО СЗ "Завод ЖБИ-3" Александр Соловьев провел экскурсию по предприятию.

Председатель Совета депутатов Новосибирска Дмитрий Асанцев поблагодарил тюменских коллег за предоставленную возможность увидеть город и работу депутатов. "Считаю, что у Тюмени есть чему поучиться. Наша задача — перенять лучшие практики, и с этим багажом вернуться в Новосибирск", — отметил он.

Дмитрий Асанцев добавил, что в представительном органе Новосибирска действует VII созыв — он был избран в сентябре 2020 года. В состав входят 50 депутатов, работают три специальных комиссии и 10 постоянных.

Председатель Тюменской гордумы Светлана Иванова подчеркнула, что совместный опыт и обмен информацией имеют большое значение для успешного развития двух городов.

"Такие встречи способствуют тиражированию лучших практик, помогают находить эффективные решения современных задач и вызовов", — сказала Светлана Иванова.

Итоги поездки подвели на круглом столе. Гости отметили высокий уровень развития инфраструктуры и благоустройства в Тюмени. От лица всей делегации Дмитрий Асанцев поблагодарил депутатов, сотрудников аппарата городской Думы, представителей администрации Тюмени за теплый прием. Депутаты выразили готовность к дальнейшему сотрудничеству и укреплению межмуниципальных связей.