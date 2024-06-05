Из-за обрушения асфальта ограничено движение по дороге Тюмень – Боровский – Богандинский

| Фото: скриншот видео | Фото: скриншот видео

Движение по автодороге Тюмень – Боровский – Богандинский на участке от ул. Теплотехников до развязки с Окружной дорогой в сторону пос. Боровский ограничат с 22 часов 4 июня. Здесь произошло обрушение проезжей части в результате дорожных работ.

Объехать перекрытый участок можно по улицам Теплотехников, Широтной, Монтажников, Республики, сообщает ГИБДД Тюменской области.

Также будет изменен режим работы светофора на пересечении автодороги Тюмень – Боровский – Богандинский и ул. Теплотехников.

Наряд ДПС будет информировать водителей об изменениях в организации движения.

Видео: ГИБДД Тюменской области.