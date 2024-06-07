Паводок не помешал аграриям Ишимского района закончить посевную кампанию

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

1,5 тыс. га осталось засеять хлеборобам Ишимского района из 90 тыс. га посевного клина. В целом, посевная прошла успешно, но из-за рекордного подъема воды в реке Ишим, на 10,64 метра, под затопление попало 10 тыс. га сельхозугодий: свыше 5,5 тыс. га запланированных под посевы площадей, 2,3 тыс. га многолетников, 3 тыс. га сенокосов.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил первый замглавы Ишимского района, начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Сергей Максимов.

По его словам, были проблемы и с теми площадями, которые были отрезаны половодьем от центральной усадьбы, но к ним можно было подобраться с другой стороны, через Абатский район.

"Что мы и делали, либо заранее завозили оборудование, технику, семена, удобрения и проводили работы. Сейчас все еще есть площади, отрезанные от центральных усадьб, но посевную все равно заканчиваем. После объезда затопленных площадей стало ясно, что проводить работы на них пока невозможно, там вода и грязь. А после 6 июня сеять будет уже поздно", - пояснил Сергей Максимов.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Он добавил, что поэтому какие-то площади поменяли на паровые участки, а 4 тыс. 300 га будут недосеяны.

"С этих площадей аграрии должны были получить около 8 тысяч тонн зерна, на них были запланированы семена, удобрения. И финансовое состояние хозяйств рассчитывается исходя из площадей посева", - отметил замглавы.

Сергей Максимов привел в пример крестьянское хозяйство Бессонова, которое занимается посадкой картофеля. Из-за подтопления они не засадят культурой практически 60 % площадей. Соответственно, не войдут в оборот, и в этом году у них не будет никакой доходной базы.

Также от паводка пострадали общество "Ишимагропродукт", агрохолдинг "Юбилейный", агрофирма "Колос".

По информации Сергея Максимова, сейчас специалисты администрации в связке с аграриями формируют акты затопленных площадей со всеми сопутствующими документами, чтобы не возвращать субсидии, выделенные на поддержку сельхознаправлений и потраченные на приобретение удобрений, проведение работ по обработке земли.

"Решение об этом ждем на государственном уровне", - подчеркнул Сергей Максимов.

В целом, на территории Ишимского района засеяно 53 тыс. га пшеницы, 13 тыс. га ячменя, 6 тыс. га овса, 1,5 тыс. га технических культур, 300 га кукурузы, однолетних и многолетних трав на корм животным.

Кроме того, Ишимский район остается в лидерах по посеву гороха – почти 13 тыс. га – это 25 % областного горхового клина.

Инна Кондрашкина